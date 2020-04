L'émouvant message de Mendy à Guardiola

Le Covid-19 affecte une très grosse partie du monde. Ce lundi, le monde du football apprenait le décès de la maman de l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

Âgée de 82 ans, la mère de l'entraîneur des Citizens est décédée après avoir été infectée par le coronavirus, qui est mortellement dangereux pour les plus âgés.

Le monde du football a envoyé tout son soutien à l'ancien entraîneur du Barça face à cette terrible épreuve, et les joueurs de City ont publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux.

Le défenseur latéral Benjamin Mendy a publié une photo de lui et de l'entraîneur sur les réseaux sociaux avec un émouvant message de soutien à son coach.

"Tu m'as toujours traité comme un fils, et comme dans une famille, on rit ensemble et on pleure ensemble. Mes sincères condoléances à Pep et à toute la famille Guardiola", a écrit le Français.

