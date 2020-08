L'entourage d'Arthur nie avoir négocié dans le dos du Barça

"C'est un joueur qui n'a pas pu prolonger avec le club à cause du salaire qu'il voulait. Il a eu une meilleure offre et cela explique tout. Le club n'a pas pu l'égaler [l'offre], alors, il a décidé de s'en aller, et c'est là qu'on a décidé d'entamer les négociations", a déclaré Bartomeu dans un entretien pour 'Sport' ce week-end.

Rien ne va plus entre Arthur et le FC Barcelone. S'il quittera le Barça pour la Juventus Turin en fin de saison, le joueur brésilien refuse de rejouer sous les couleurs du club catalan, considérant que le club ne l'a pas bien traité.

Le président du Barça a raconté que la Juventus avait proposé une meilleure offre à Arthur et que c'est la raison pour laquelle le milieu de terrain brésilien avait décidé de faire ses valises.

Mais selon le média 'Ara', autre média catalan, l'entourage du joueur affirme qu'Arthur aurait commencé à négocier avec la Juve uniquement après avoir reçu la permission du Barça. Selon les proches du joueur, son objectif était de rester au Camp Nou.