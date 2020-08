L'Inter a un plan pour attirer Messi

Le numéro 10 argentin, Lionel Messi, est déçu de la situation que traverse le FC Barcelone, notamment depuis la défaite historique en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Le joueur envisage sérieusement un départ de la Catalogne.

Un club rêve de Messi : l'Inter. Le club italien a d'ailleur élaboré un plan pour s'attacher les service de l'international argentin. 'La Gazzetta dello Sport' affirme que l'Inter travaille pour attirer des sponsors et des investisseurs afin de récolter les fonds nécessaires pour convaincre le joueur du Barça.

Le patron de l'Inter, Zhang Jindong, riche milliardaire chinois souhaite également proposer un deal à la Serie A. Les instances du championnat italien souhaitent étendre leur image en Asie. Jindong pourrait intervenir afin que la Serie A entre en contact avec les médias chinois pour la diffusion et la publicité du championnat. Ce qui pourrait être un avantage avec Messi dans ses rangs et ce dernier pourrait apprécier l'evolution du club et de la Serie A au niveau international.

L’entourage de l'actuel Ballon d’Or suivrait avec attention l’évolution de l’Inter Milan et notamment son père.Cette même source indique que Jorge Messi a récemment acheté une propriété en Lombardie. Cela permettrait ainsi de lancer un business prenant en compte, à la fois les avantages financiers lié au marché chinois et l’exposition médiatique et sportif de son fils à Milan.

Tout est réuni pour que Messi puisse vivre paisiblement en Italie...