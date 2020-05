L'OL prêt à chipper l'entraîneur des gardiens de l'ASSE pour remplacer Coupet

L'annonce du départ de Grégory Coupet pour Dijon où il a signé deux ans cet après-midi a provoqué un véritable séisme au sein du microcosme lyonnais et de sa communauté de supporters.

Ce mercredi soir, on apprend que le successeur de la légende lyonnaise pourrait venir de son plus grand rival : l'AS Saint-Etienne.

Selon 'L'Equipe', Fabrice Grange est ainsi le grand favori pour prendre la succession de Coupet.

Son départ des Verts constituerait un énorme coup dur pour le gardien Stéphane Ruffier, déjà particulièrement fragilisé.