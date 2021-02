Saint-Étienne mise sur Modeste et Cissé pour se tirer d'affaire

"Nous saurons à la fin de la saison si ce mercato est réussi. Nous avons gardé la ligne fixée par rapport aux profils recherchés mais il n'y a pas de sauveur", explique l'entraîneur, avant la réception de Metz dimanche (15h00) pour la 24e journée de L1.

Puel tient pour exemple le match nul contre Nantes (1-1) mercredi, un résultat décevant malgré les promesses nées de l'association entre Modeste (32 ans) et Romain Hamouma (33 ans), pour redynamiser la quatrième pire attaque du Championnat.

Entre un joueur costaud (1,87m), bon de la tête mais qui a peu joué cette saison à Cologne (1 titularisation en Bundesliga), et un autre peu efficace (1 seul but ces quatre derniers mois), l'entente doit fonctionner sous peine de vivre une fin de saison difficile. Le barragiste Lorient n'était qu'à quatre points avant la 24e journée.

"Anthony manque encore de rythme, mais c'est normal. Même s'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, nous avons vu tout ce qu'il pouvait nous apporter, dos au but, dans la construction de nos offensives et bien sûr face au but", plaide Puel.

"Son sang-froid dans la surface nous sera utile", estime encore le technicien au sujet d'un joueur qui n'était pas le premier choix de l'ASSE, qui visait l'Égyptien Mostafa Mohamed. Mais au terme de négociations rocambolesques, le buteur de Zamalek a préféré Galatasaray.

Après l'avant-centre rennais M'Baye Niang cet été, Saint-Etienne a essuyé un nouvel échec sur le marché.

Cissé vise... le podium

"J'ai soif de buts, j'ai peu joué cette saison, j'ai eu beaucoup de pépins physiques (dos, genou)", rappelle Anthony Modeste "qui se sent aujourd'hui à 100%".

"J'attends que mes coéquipiers me mettent dans les meilleures conditions et à moi d'apporter mon expérience à un effectif jeune", ajoute-t-il, misant sur "une adaptation rapide facilitée par le fait d'être Français" après sept ans passés en Allemagne avec un crochet par la Chine (Tianjin Quanjian).

De son côté, Pape Abou Cissé (1,97m), prêté par Olympiakos Le Pirée où il jouait depuis quatre ans, sera chargé d'apporter de la sérénité à la 14e défense de L1, fragile et souvent handicapée par les absences sur blessures ou en raison du Covid-19.

Le Sénégalais, âgé de 25 ans, ne manque pas d'ambition, ni d'aplomb mais il a semblé manquer de rythme face à Nantes.

"Nous ne sommes pas à notre place. Nous allons nous donner les moyens pour relever ce niveau afin de récupérer la place que nous méritons, le podium. Oui, il reste des matches, tout est possible, on parle de football", a assuré en conférence de presse le joueur qui évoluait en Ligue des champions cet automne et dont l'option d'achat a été fixée à 13 millions d'euros.

Bien trop cher pour un club désargenté comme l'ASSE.

Mais avant d'atteindre l'une des trois premières places, les Verts seraient déjà inspirés de battre Metz, 6e du classement, après le résultat nul concédé face à Nantes pour la seconde réception de la semaine.

Afin de s'éloigner de la zone de relégation.