Lacazette atteint la barre des 50 buts avec Arsenal et dépasse Sylvain Wiltord

Alexandre Lacazette ouvre le socre entre Arsenal et West Ham ce samedi, il inscrit ainsi son 50ème but avec les Gunners, toutes compétitions confondues et ce, en 129 matches.

L'attaquant français dépasse un compatriote, Sylvain Wiltord, qui comptabilisait 49 buts en 175 matches entre 2000 et 2004. Alexandre Lacazette devient ainsi le 4ème meilleur buteur français des Canonniers après Thierry Henry (228 buts), Olivier Giroud (105 buts) et Robert Pires (84 buts).