Lampard ne veut pas comparer Pulisic et Hazard

Frank Lampard préfère éviter de faire des comparaisons entre Eden Hazard et Christian Pulisic, l'ancienne star de Chelsea ayant "été là et ayant fait" ses preuves tandis que l'international américain a encore beaucoup à faire et du temps devant lui. Beaucoup cherchent à classer la star belge du passé et la star américaine représentant le présent et l'avenir dans une liste de joueurs talentueux. Étant donné que les deux ont rempli le même rôle à gauche dans l'attaque des Blues, il est facile de les opposer l'un à l'autre.

Hazard a cependant passé sept années réussies dans l'ouest de Londres avant de se diriger vers le Real Madrid en 2019, avec 110 buts marqués par le Belge tout en récoltant deux titres de Premier League et deux couronnes en Ligue Europa. Christian Pulisic ne fait que commencer son aventure chez les Blues, même s'il semble sur une voie similaire, la star des Etats-Unis s'approchant de la fin de sa première campagne en Angleterre. Le joueur de 21 ans a inscrit huit buts et délivré six passes décisives, contribuant à garder Chelsea dans la course au top quatre en Premier League.

Frank Lampard, cependant, hésite à comparer l'Américain à Hazard, dans l'espoir que Christian Pulisic devienne une star à part entière de son équipe. L'entraîneur des Blues a déclaré aux journalistes avant un affrontement en Premier League face à Crystal Palace mardi : "Après avoir joué avec Eden Hazard et l'avoir vu venir au club à un âge relativement jeune, semblable à Christian. Nous avons vu son développement."

"Christian Pulisic a un style plus direct"

"Mais il avait tout de suite un talent particulier pour pouvoir recevoir un ballon et avoir un bon équilibre et éliminer des joueurs si bien. Il attirait beaucoup de joueurs vers lui pour ouvrir de l'espace aux autres. Il était assez désintéressé dans la façon dont il faisait des passes décisives. Je pense que Christian est parfois plus direct dans son style, en ce qui concerne la façon dont il élimine les joueurs et court le ballon, ce que j'aime", a ajouté l'Anglais.Frank Lampard considère que Christian Pulisic a les capacités pour marquer aussi l'histoire des Blues : "Eden Hazard venait chercher le ballon et l'emportait souvent sur les joueurs. Avec Christian, je pense parfois qu'il a la capacité de briser la ligne et de courir vers l'avant, ce qui est un très bon trait dans le jeu moderne. Pour ce qui est de la comparaison, c'est pourquoi je m'en suis un peu éloigné, Eden a été la et a déjà prouvé et il l'a fait à un niveau incroyable. Christian a en main le fait d'avoir un impact réel sur une longue période".

"La chose dont je suis si heureux maintenant, c'est quand nous jouons en équipe et que les matchs sont difficiles et que vous avez du mal à briser les équipes, il prend la responsabilité de changer cela, de le changer en quelques instants en utilisant sa capacité à se retourner rapidement et à éliminer ses adversaires. Ça a été super de voir ça et, comme je le répète, il y a une marge de progression importante pour Christian. Je suis très content de lui", a conclu l'entraîneur des Blues.