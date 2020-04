Lautaro Martinez a refusÃ© le Real Madrid... Ã  18 ans !

Lautaro Martinez est l'un des joueurs de la mode. Tous les grands clubs veulent s'arracher le joueur de l'Albiceleste, en Espagne, les deux grands, surveillent de très près le joueur.

Bien que dans les derniers jours la presse annonce que le Barça est le grand favori pour remporter cette bataille. Et l'équipe blaugrana prépare déjà une succulente offre pour s'attacher ses services à la fin de la saison.

Le président du Racing Club, Víctor Blanco, est revenu sur une drôle d'anecdote concernant le joueur et un club qui s'intéresse à lui. Selon lui, le Real Madrid aurait déjà par le passé tenté de signer le joueur, quand celui-ci avait 18 ans !

"Lautaro a rejeté une offre du Real parce qu'il voulait réussir au Racing"

"Lorsqu’il était dans l’équipe des jeunes et qu’il avait 18 ans, Lautaro a dit non à Madrid. Ils sont venus le chercher en Argentine et lui ont proposé un prêt avec une option d’achat importante. Cependant, il a rejeté cette possibilité car il voulait réussir au Racing avant de sortir. Et il est resté. Il ne s’est pas assombri. Il était très clair sur ses objectifs", a-t-il raconté dans les colonnes du 'Mundo Deportivo'.

Ce qu'il finit par faire, lors de sa dernière saison avec son club formateur (2017/2018), il inscrit 13 buts en championnat et finit 2e meilleur buteur de Superliga avant de s’engager avec l’Inter.