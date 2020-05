Lautaro mise tout sur le Barça

Depuis plusieurs semaines, la rumeur ne faiblit pas. Lautaro Martinez est plus présent dans les pages mercatos catalanes que n'importe quel autre joueur, et la possibilité de voir l'international argentin porter la tunique des Blaugrana prend de l'ampleur.

En effet, les deux clubs se rapprocheraient actuellement d'un accord, et, selon le quotidien catalan 'Sport', il se situerait autour d'un chèque de 60 millions d'euros plus deux joueurs de l'effectif barcelonais.

Et comme le révèle 'Mundo Deportivo' ce jeudi, le buteur argentin serait bel et bien déterminé à atterrir au FC Barcelone cet été, et il aurait d’ailleurs mis la pression sur sa direction pour que le deal se concrétise.

"Je veux le Barça ou rien", aurait lâché Lautaro Martinez à l’Inter Milan.

Le buteur de l'Inter serait donc prêt à recaler à la fois le PSG, le Real Madrid et Manchester City pour rejoindre le Barça.

Ouvert il y a de nombreuses semaines, ce dossier qui fait les choux gras de la presse locale pourrait bientôt se refermer.