Le Barça ne poussera pas Arthur vers la sortie

Le FC Barcelone est déjà focalisé sur le prochain mercato estival. Un marché des transferts qui s'annonce moins agité compte tenu de la crise économique liée au coronavirus.

Barcelone veut se débarrasser de certains footballeurs et toutes ses négociations se font en Italie. Pjanic est la priorité du club catalan et la Juve veut Arthur. L'échange est une option, mais seulement avec le "o.k" du Brésilien. Qui ne cesse d'affirmer son envie de rester en Catalogne.

Le club catalan a donné le feu vert à la Vecchia Signora pour négocier avec Arthur, sachant que le milieu de terrain ne veut pas quitter le Camp Nou. Il semble très compliqué que la Juve et Arthur parviennent à un accord.

Selon le journal 'Marca', la direction culé ne va pas pousser Arthur à faire ses valises pour plusieurs raisons très importantes. La première est que l'ancien joueur de Gremio a l'un des salaires les plus bas de l'effectif.

La priorité dans les bureaux du Camp Nou est de négocier d'autres joueurs comme Vidal ou Rakitic. Tous deux annoncés dans dans le viseur de l'Inter.

Le staff estime également qu'Arthur est un joueur important et ils comptent sur lui, ce qui minimise les options de la Juve. Il y a quelques jours, le joueur lui-même a parlé de l'intérêt de l'Inter et de son désir de continuer au Camp Nou.