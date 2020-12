Le Barça pourrair recruter Depay pour seulement 5 millions d'euros

Depay rêve de signer pour Barcelone depuis que Ronald Koeman a débarqué sur le banc et l'a vu comme le joueur qui pourrait donner à l'équipe blaugrana un atout supplémentaire de qualité en d'attaque.

Mais le transfert n'a pas pu voir le jour au mercato d'été, donc celui d'hiver est la solution. L'attaquant est sous contrat jusqu'en 2021 et Lyon a déjà dit que cela lui faciliterait la tâche pour quitter le club.

Barcelone se frotte les mains au milieu de cette situation, car il y aura un président fin janvier et il devra prendre des décisions rapides sur le plan sportif.

Les médias français et le journal 'AS' rapportent que l'OL pourrait vendre Depay pour un prix qui se situerait entre cinq et six millions d'euros, un montant plus facile à assumer pour un Barça qui a dû réajuster ses salaires.

Pour l'instant et après quelques tweets sur un possible départ, Depay a voulu préciser qu'il est concentré sur Lyon.

"Nous avons une grande équipe, un grand collectif. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis un joueur, un capitaine, et le plus important est de gagner des matchs et de travailler. Si je pense à l'avenir, je risque de perdre ma concentration. Pour l'instant, je suis à 100 % concentré sur Lyon", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant le match contre le Stade de Brestois.