Le Bayern va faire une dernière offre à Boateng et espère qu'Alaba reste

Boateng et Alaba sur le point de quitter le Bayern Munich ? Pas si vite. Ce n'est pas ce que veut le club. L'intention du club bavarois a été clairement exprimée par l'entraîneur et le directeur sportif, qui, dans des déclarations faites respectivement à 'Welt am Sonntag' et à 'Sky Sport', ont ouvert la porte à une prologation des deux joueurs.

"David est quelqu'un de formidable et un brillant joueur de football. Il est très apprécié au sein de l'équipe et aide à la cohésion. David devrait prendre ses responsabilités et décider lui-même de ce qui est important pour lui", a déclaré Hansi Flick, l'entraîneur, à propos du latéral.

Quant au défenseur central, il a déclaré : "Je n'ai pas entendu dire qu'il n'y aurait plus de discussions avec Jérôme. Nous savons ce qui se passe et nous ferions bien d'attendre. Il est trop tôt pour prendre des décisions". Le joueur, curieusement, s'est montré surpris sur le fait qu'il n'y a pas eu de réunion.

"Nous savons tous que Jérôme est sous contrat jusqu'au 30 juin 2021. Nous le rencontrerons, ainsi que son agent, en temps voulus et prendrons une décision qui sera juste pour tout le monde." Seul le temps nous dira si ces deux pièces maîtresses de l'histoire récente du Bayern resteront au club.