Le double échange auquel pensent la Juve et le Barça

Le FC Barcelone a trouvé un partenaire de mercato à l'approche de l'été. La Juventus Turin vit la même situation que le club catalan et pourrait privilégier les échanges de joueurs pour éviter de perdre trop de liquidités cet été.

Selon les dernières informations de 'Sport', les deux clubs pourraient se mettre d'accord non pas pour réaliser un échange de joueurs, mais deux. Le Barça serait intéressé par Miralem Pjanic et Mattia de Sciglio.

Pour que les deux joueurs rejoignent le Barça, il faut que la direction blaugrana accepte d'envoyer deux joueurs à Turin. Il pourrait s'agir du défenseur français Jean-Clair Todibo, et d'un milieu de terrain, entre Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

Avec cette opération, le Barça parviendrait à renforcer deux postes qui sont en danger, et garderait ainsi l'argent qu'il lui fait pour miser sur un coup comme Lautaro Martinez pour renforcer sa ligne offensive.

Nelson Semedo est de plus en plus proche de la porte de sortie et le Barça veut du sang neuf pour son milieu de terrain. Si les dernières rumeurs évoquaient un possible échange avec Arthur, le Brésilien ne veut pas quitter le Barça et le club ne devrait pas le pousser à partir.