Ronald Araujo de retour à l'entraînement

Le défenseur central uruguayen du FC Barcelone Ronald Araujo a repris l'entraînement avec le groupe samedi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le centre d'entraînement des Blaugranas, et semble donc être apte pour affronter le SD Huesca au Camp Nou lundi.

Araujo, qui ne s'est pas rendu à Paris pour le match du huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi dernier, est remis de sa blessure à la cheville gauche, survenue lors du match face à Séville le 27 février, le jour de son retour de blessure.

Lors de la séance d'entraînement ce matin, quatre joueurs de l'équipe réserve se sont également entraînés, le milieu de terrain Ilaix Moriba, qui a fait ses débuts en Ligue des champions mercredi, le défenseur central Óscar Mingueza, l'attaquant Konrad de la Fuente et le gardien de but Iñaki Peña. Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati et Philippe Coutinho sont toujours absents pour cause de blessure.