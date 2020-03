Le huis clos fait peur au Barça

'AS' a rapporté les réactions des joueurs du Barça après avoir appris que le match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions se jouerait à huis clos, et celles ci se sont faites sans détour. L'effectif catalan considère que les Napolitains sont très avantagés par cette décision.

Les joueurs de Setién espéraient que le club pourrait convaincre les autorités sanitaires de jouer ce match normalement. Mais cela n'a pas été possible, et la stupéfaction et la colère des joueurs a été générale.

La décision a été prise de façon consensuelle avec la Généralité de Catalogne lors d'une réunion convoquée à la première heure, mais l'équipe blaugrana ne pourra pas bénéficier de l'ambiance qui a été si déterminante au San Paolo au match aller.

Dans le vestiaire barcelonais, on estime que, à huis clos, le Napoli a beaucoup plus de chances de malmener le Barça et de se qualifier. Encore plus avec un résultat aussi ouvert au match aller comme le 1-1. Même s'ils sont conscients de devoir gagner contre les Italiens pour pouvoir poursuivre l'aventure Europénne.

Cette nouvelle a laissé un goût amer dans la bouche, car beaucoup de joueurs savent ce que c'est de jouer sans public. Certains d'entre eux se souviennent du match contre Las Palmas, en octobre 2018, dans un Camp Nou vide à cause des incidents en Catalogne.