Depuis la fin de la saison passée, le jeune défenseur central uruguayen Ronald Araujo a pris de plus en plus d'importance dans l'effectif du FC Barcelone.

Face aux mauvaises performances de certains de ses coéquipiers à ce poste et aux blessures qui s'enchaînent, le joueur en a profité et est désormais l'un des plus convaincants dans son équipe.