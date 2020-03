Le message de Parejo après l'élimination de Valence en C1

Parejo a démontré ce que voulait dire être un capitaine exemplaire et a réagi à l'élimination des siens face à l'Atalanta à Mestalla. Les Italiens ont battu les Espagnols 3-4.

Le joueur espagnol a reconnu le grand match de ses adversaires. "Mardi, nous nous sommes battus, mais cela n'a pas été possible. C'est le moment de féliciter l'Atalanta, qui mérite de ase qualifier".

Parejo a ensuite promis de se battre jusqu'à la fin. "C'est le moment de se battre pour nos objectifs d'ici à la fin de la saison. On a encore beaucoup de travail et on ne va pas baisser les bras. Amunt", a conclu l'Espagnol.