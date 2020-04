Le plan du Barça concernant Iñaki Peña

Même si Marc-André ter Stegen occupe une solide place de titulaire à Barcelone, le club catalan tient en bonne estime son jeune gardien de but Iñaki Peña et aimerait le voir prendre une place importante chez les A lors des prochaines années.

Le quotidien 'Sport' explique que le gardien de but a encore besoin de se former pour le moment et que son avenir dans l'équipe A dépendra aussi de celui de Neto.

Le Brésilien n'arrive pas à apporter une réelle concurrence face à ter Stegen et pourrait quitter le club pour retrouver du temps de jeu ailleurs. Mais s'il part cet été, Iñaki Peña sera-t-il prêt pour occuper le poste de second gardien des A ?

Le Barça devra faire choix et pourrait l'envoyer en prêt dans une équipe de seconde division espagnole pour qu'il continue à se former ou le laisser progresser en réserve.