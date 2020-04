Le Real Madrid se lance à la poursuite de Ferran Torres

Ferran Torres n'a toujours pas prolongé son contrat avec Valence, un contrat qui se termine en 2021. Et le milieu de terrain sait très bien l'importance des clubs qui s'intéressent à lui.

Le Real Madrid, selon les informations du média italien cité, serait l'un des derniers à être entré dans la course pour les services de la jeune promesse du football espagnol.

Le club merengue serait en train de faire une liste pour son mercato estival et s'intéresse à des joueurs jeunes avec une marge de progression. Ferran Torres serait donc l'un des objectifs.

Mais ce ne sera pas facile de faire partir le joueur de Valence, en encore moins lorsque le jeune 'che' a de nombreux clubs derrière lui comme le FC Barcelone, Liverpool ou la Juventus Turin.

Ferran Torres fait partie des joueurs nés après 2000 qui sont les plus chers dans le monde du football et les plus grands essaieront de le convaincre bien que la crise causée par le Covid-19 pourrait faire reculer certains prétendants.