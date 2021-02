Le Real se contente du minimum

Que ce fut laborieux ! En l'absence de Karim Benzema, le Real Madrid de Zinédine Zidane s'est montré très peu dangereux dans un match chez le 19e du championnat, le Real Valladolid.

Une seule occasion à signaler sur toute la première période, elle est pour Valladolid. Les locaux sont passés très proches de l'ouverture du score dès la 7e minute de jeu. Après une perte de balle madrilène, le ballon traîne dans la surface et est récupéré par Orellana qui transmet à Nacho. Le défenseur de Valladolid tente sa chance mais est contré par la défense, ça revient sur Janko qui tente à son tour sa chance mais Courtois réalise une parade décisive pour éviter le pire à son équipe. À la fin de la première période, le constat est accablant pour des Madrilènes qui, bien que globalement supérieurs, ne portent pas le danger sur le but adverse.

La physionomie du match ne va pas changer en deuxième période, et Valladolid va se procurer une autre grosse occasion à la 55e minute. Mis sous pression sur la ligne de touche, Mendy tente d'éviter le corner et envoie un centre dans l'axe. Orellana reprend ce centre d'une volée puissante qui file directement sur Courtois, attentif. Cette action résume assez bien le match, avec une défense madrilène peu sereine et un Orellana en forme. Le seul but du match sera pourtant bien pour les Merengues et il est l'oeuvre de Casemiro à la 65e minute. Sur un coup franc de Toni Kroos, le Brésilien gagne son duel face à Pérez et reprend de la tête le ballon qui entre avec l'aide du poteau.

Le Real se contentera de gérer son court avantage dans les 20 dernières minutes pour ramener 3 points précieux dans la course au titre désormais relancée, après la défaite de l'Atlético cet après-midi face à Levante (0-2).

Avant d'affronter l'Atalanta mercredi en Ligue des champions, les hommes de Zidane gagnent un match important et reviennent provisoirement à 3 longueurs de leur rival madrilène. De son côté, Valladolid n'avance pas et stagne à la 19e place du championnat d'Espagne.