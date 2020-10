"Le retour d'Hazard est une nouvelle très positive pour nous"

L'entraîneur du Real Madrid, qui se déplace ce mardi en Allemagne pour affronter le Borussia Mönchengladbach dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions, est revenu en conférence de presse sur le retour d'Eden Hazard. Il en a aussi profité pour évoquer la prolongation de Sergio Ramos, et les polémiques après le Clasico (1-3).

L'entraîneur madrilène a été d'abord interrogé sur la prolongation de Sergio Ramos, un sujet qu'il a préféré botter en touche : "Nous avons un match à jouer demain et tout le monde doit être concentré. Sergio aussi."

Le Français se réjouit du retour de l'international belge : "Il est avec nous parce qu’il va bien et c’est une bonne nouvelle. Nous sommes contents de le voir avec nous. On verra demain comment nous allons l’utiliser. C’est une nouvelle très positive pour nous."

Sur le match de demain en Ligue des champions, face aux Allemands, Zidane se veut possitif : "Nous sommes contents de ce que nous avons fait en fin de semaine. On a fait un bon match, en équipe, pendant 90 minutes. On joue tous les trois jours contre une équipe difficile. Comme demain. Si on fait 90 grosses minutes, nous avons des chances de l’emporter et c’est ce qu’on veut faire."

"Je ne pense qu’au match de demain. Je vais me battre jusqu’au dernier jour et nous allons faire comme toujours. Le reste, on verra", répond-il concernant les rumeurs de sa démission.

Comme il fallait naturellement s'y attendre, Zidane a été interrogé sur les polémiques après le Clasico : "Ce qui se dit ne me gêne pas. Nous restons sur ce que nous avons fait, on a joué en équipe, on a bien joué, et nous avons un autre match demain. Ça va être un match compliqué donc il faut se concentrer dessus. On ne se préoccupe pas du reste."

Zidane sur les propos d'Isco pendant le Clasico : "Il veut jouer, comme tous les joueurs. C’est positif. Les joueurs veulent toujours jouer mais ça ne dépend pas d’eux, ils ne peuvent que rester prêts. Ça a toujours été comme ça dans cette équipe. Les joueurs sont tous préparés et je prends ensuite les décisions. Ça ne changera pas demain"