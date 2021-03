Le sÃ©lectionneur de la Serbie a choisi Vlahovic et a averti Jovic

Dragan Stojkovic a été nommé nouveau sélectionneur de la Serbie. Il a parlé à 'Sport Blic' du poste et de sa liste à venir et a envoyé un message à Jovic, qui est actuellement prêté à l'Eintracht Francfort par le Real Madrid.

"Luka et Mitrovic ont actuellement un temps de jeu limité dans leurs clubs, mais cela ne change pas du tout mon opinion sur eux. Ils seront dans l'équipe, mais nous verrons ensuite ce qui se passera", a déclaré l'entraîneur.

Il a également loué la forme de Vlahovic, joueur de la Fiorentina qui est déjà sur les tablettes de la Roma et du Milan. "Le choix va être très difficile. Il vient de marquer trois buts en 45 minutes, il prend de l'assurance et on écrit beaucoup sur lui. Il est particulièrement important pour moi qu'il fasse preuve de cette formidable maturité", a-t-il expliqué.

"Il n'a que 21 ans et se comporte comme s'il en avait 30, ce qui est très positif, cela lui ouvre la voie à une carrière phénoménale, et je suis convaincu qu'il sera très important dans le jeu de notre équipe nationale", a-t-il ajouté à propos de l'attaquant de la Viola.

Enfin, il a laissé entendre qu'il accordera plus de valeur à la cohérence qu'à la hiérarchie des joueurs. "Jovic marque aussi des buts, mais au final, ce n'est pas aussi important que d'avoir une continuité dans les matchs, d'être titulaire en club tous les week-ends", a-t-il conclu.