Haaland relance le Borussia

Après avoir perdu la bataille dans la course au titre, le Borussia Dortmund n’avait d’autres objectifs pour cette fin de saison que de conforter sa place de dauphin. En cédant contre Mayence en début de semaine, les hommes de Lucien Favre ont fragilisé leur position. Mais, ils se sont bien relancés ce samedi en dominant leur poursuivant direct, le RB Leipzig.

Face au futur quart de finaliste de la Ligue des Champions, le BVB a livré une prestation très solide derrière. Et devant, l’équipe s’en est remise à son buteur norvégien Erling Haaland. Muet lors du dernier match, le Scandinave a renoué avec ses bonnes habitudes et a signé ses 39e et 40e buts en 43 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison.

Haaland a trouvé la faille à la demi-heure du jeu en cueillant avec succès un service parfait de l’Américain Reyna. A l’origine de l’action, il y avait aussi un très bon travail de Julian Brandt.

Le duo Brandt-Haaland on l’a aussi retrouvé en fin de rencontre pour la réalisation du break. Après s’être échappé sur le côté droit, l’international allemand a délivré une passe latérale dans la surface et son coéquipier a surgi devant Haidara pour achever définitivement les locaux. Cela a donc fait un 40e but cette saison pour l’ancien joueur du RB Salzbourg. Et, il y aurait pu y en avoir un 41e sans l’arrêt de Gulacsi sur un de ses tirs à ras de terre (53e).

Le Borussia a donc su convertir ses opportunités devant et remporter la mise. Leipzig, de son côté, a été moins efficace. L’équipe de Nagelsmann n’a d’ailleurs eu qu’une seule vraie opportunité et elle a été mal exploitée par Timo Werner, le futur attaquant de Chelsea (40e).

Avec ce résultat, Dortmund est donc certain d’achever l’exercice en tant que vice-champion d’Allemagne. Leipzig, pour sa part, doit encore défendre sa place en Ligue des Champions pour l'exercice à venir. Samedi prochain, à Augsbourg, Werner et ses coéquipiers devront assurer au moins le match nul pour éviter toute mauvaise surprise.