Lenglet assure qu'il veut rester au Barça

"On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait l'avenir quand on est joueur de foot, mais j'espère bien être barcelonais la saison prochaine, oui. Ça va forcément dépendre du mercato, c'est une période particulière pour les clubs, et on n'est à l'abri de rien, mais j'espère rester".

Voici le témoignage que Clément Lenglet faisait passer au micro de 'RMC Sport' ces derniers jours. Un message surprenant puisque l’international français semblerait intouchable au Barça, qui a par ailleurs fermé la porte à un départ du joueur.

L’Inter Milan aurait fait de son côté du défenseur central français Clément Lenglet l’une de ses cibles pour cet été en cas de départ de Milan Skriniar.

Mais si le joueur tricolore est au courant de l’intérêt des dirigeants lombards, il n’aurait pas l’intention de quitter le Barça indique 'Mundo Deportivo' ce samedi.

Parmi les partants possibles à son poste figurent Jean-Clair Todibo et Samuel Umtiti, dont le salaire est nettement supérieur à celui de l’ancien Nancéien.