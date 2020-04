Les cinq options de Coutinho pour retourner en Premier League

Les dernières années ne se sont pas passées comme prévu pour le joueur brésilien Philippe Coutinho, qui pensait vivre une grande aventure après son départ de Liverpool vers Barcelone.

Mais l'international brésilien n'a jamais réussi à s'imposer sous les couleurs du club catalan et a été contraint d'accepter une période de prêt au Bayern Munich lors de laquelle il espérait retrouver sa brillance. Et si le début de saison fut bon, Coutinho n'a pas réussi à se faire une place à Munich non plus.

Ainsi, alors que sa période de prêt touche à sa fin, le milieu de terrain du Barça ne serait pas contre l'idée de revenir au Camp Nou mais juste pour mieux en repartir et filer vers la Premier League cet été. Le joueur sait qu'il n'a pas sa place à Barcelone et voudrait retrouver l'Angleterre, un championnat qui l'avait fait devenir l'un des meilleurs à son poste.

L'option la plus probable est celle d'un prêt pour Coutinho face à la crise causée par le Covid-19, et le joueur aurait aujourd'hui jusqu'à cinq options de clubs anglais pour retourner en Premier League comme il le souhaite.

'Mundo Deportivo' rapporte que la meilleure option à l'heure actuelle est celle de Tottenham. José Mourinho a besoin de renforts pour sa prochaine année. Manchester United et Leicester ne sont pas non plus à écarter, et encore moins si les Foxes parviennent à faire leur retour tant rêvé en Ligue des champions.

Enfin, les deux autres possibilités seraient Chelsea et Arsenal, alors que le 'Mirror' affirme que Liverpool ne serait absolument pas intéressé par un retour de son ancien milieu de terrain.