Les compos probables du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Düsseldorf. AFP

Le Bayern vient de frapper un grand coup en remportant le Klassiker contre le Borussia Dortmund et se rapproche de plus en plus du titre. Les Bavarois reçoivent le Fortuna Düsseldorf à l'Allianz Arena ce samedi. Rencontre à laquelle Thiago ne pourra participer. Voici les compos probables de ce Bayern-Fortuna Düsseldorf.