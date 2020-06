"Lucas Hernández a un contrat avec nous"

Le PSG souhaite-t-il acheter les deux frères Hernández ? C'est une rumeur qui provient d'Espagne et qui assure que le PSG suivrait à la fois Lucas et Théo pour son mercato.

Arrivé l'été dernier au Bayern Munich, Lucas Hernández a subi des blessures à répétition depuis ses débuts en Allemagne et n'a plus sa place en raison des titularisations de Davies et Boateng.

Son entraîneur, Hansi Flick, a tenté de répondre aux questions des journalistes concernant un possible départ du champion du monde à la fin de la saison.

"Je n'ai pas lu les gros titres. Il est sous contrat avec nous. Lucas n'a pas eu des moments faciles, il a été écarté à cause d'une blessure. Chaque joueur a besoin de rythme. Il ne pouvait pas l'avoir", assure Flick.

"Lucas est un professionnel absolu. J'aime son engagement et il donne tout. (...) Il obtient toute l'attention dont un joueur a besoin avec nous. (...) Vous voulez un joueur comme ça quand vous êtes entraîneur", a conclu l'entraîneur en conférence de presse.