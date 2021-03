Luka Modric, ce grand cru croate

L'une des clés de la victoire du Real Madrid contre l'Atalanta Bergame, mardi, a été Luka Modric. Le Croate a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Zinedine Zidane, dans un rôle qui n'est pourtant pas habituellement le sien dans l'équipe madrilène.

C'était à lui d'endosser le rôle de Casemiro (le Brésilien était suspendu pour le huitième retour) et Luka Modric a brillé de mille feux. Le Croate est celui qui a récupéré le plus de ballons (16), soit sept de plus que son partenaire Toni Kroos, lui aussi en grande forme mardi soir au Di Stéfano.

À 35 ans, Luka Modric réalise à nouveau une splendide saison avec les Merengue, une saison qui ne fera que conforter les supporters madrilènes dans leur envie de voir le Croate prolonger son bail avec le club. Son contrat actuel se terminera à la fin de la saison.

Indiscutable cette saison sous les ordres de Zinedine Zidane, il a participé à 35 des 37 matchs de la saison et a également été titulaire lors de 14 des 15 derniers matchs de son équipe.

Malgré une période de moins bien après sa grande saison 2018 et son Ballon d'Or, Modric ne cesse de démontrer son importance. Depuis 2018, il n'a manqué que six matchs pour cause de blessure. Et en neuf saisons avec la Casa Blanca, il a toujours participé à plus de 40 engagements officiels, à l'exception des exercices 2014-15 et 2016-17.

L'un des grands facteurs de sa forme actuelle n'est autre que son travail au quotidien avec son préparateur physique Vlatko Vucetic, qui lui prépare des programmes minutieux de régime et de récupération afin de maintenir ses performances actuelles.

"Je me sens très bien, je dis toujours qu'il ne faut pas accorder de l'importance à l'âge. L'important, c'est ce qui se fait sur le terrain", a déclaré le joueur après avoir reçu son prix d'Homme du match mardi soir en Ligue des champions. Et on ne peut être que d'accord avec lui.