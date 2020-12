À quand la fin de la crise au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone n'arrive pas à sortir de sa crise. À niveau sportif comme à niveau institutionnel, le Barça ne parvient pas à se remettre sur pieds, et souffre depuis plusieurs mois maintenant.

Une crise qui a commencé pendant l'été, et qui n'est toujours pas terminée. La fin de Liga avait été difficile pour les Blaugrana, qui avaient perdu la course au titre avec le Real Madrid avant de se faire humilier par le Bayern Munich en Ligue des champions.

Pour tenter de sortir la tête de l'eau, le Barça avait choisi de limoger rapidement Quique Setién, et de faire venir Ronald Koeman pour rétablir l'ordre au sein d'un effectif en souffrance, alors que Leo Messi menaçait de quitter le Camp Nou pour de bon.

Finalement, le capitaine du Barça est resté et l'arrivée de Ronald Koeman avait fait souffler un vent d'optimisme lors de la présaison du club. Une lueur d'espoir qui s'est rapidement éteinte, puisque l'équipe catalane vit son pire début de saison de Liga depuis 33 ans.

Et alors que les Blaugrana pouvaient jusqu'alors compter sur leur sans-faute en Ligue des champions pour se rassurer et rassurer les supporters, la claque infligée par la Juventus Turin sur la pelouse du Camp Nou mardi soir n'a fait que renforcer les doutes en Catalogne.

Une défaite contre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo qui plonge le club catalan un peu plus dans la crise, et qui met le Barça dans une position beaucoup moins confortable à quelques jours du tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition.

En l'espace de quelques jours, le Barça s'est incliné contre Cadix en Liga, et contre la Juve en Europe, laissant de très mauvaises situations. Sur le plan offensif comme sur le plan défensif, l'équipe de Koeman souffre et n'arrive pas à trouver la solution.

Leo Messi est le seul à avoir cadré ses tirs mardi soir contre le Camp Nou et n'a pas réussi à tromper un Gianluigi Buffon des grands soirs. Malgré un total de 20 tirs, l'attaque du Barça s'est montrée inoffensive. Et la défense n'a guère fait mieux.

Ronald Araujo et Clément Lenglet, les deux titulaires de la charnière centrale pour la rencontre, ont commis deux penaltys : l'un a fait tomber Cristiano Ronaldo dans la surface dès les premières minutes du match, et l'autre a fait une grossière faute de main en seconde période. Les deux joueurs sont d'ailleurs sortis un peu plus tard et ont laissé leur place à Samuel Umtiti et Oscar Mingueza.

Entre conflits internes, blessures, et résultats sportifs décevants, le Barça ne sort plus la tête de l'eau. Le mois de décembre est loin d'être terminé pour les joueurs de Ronald Koeman, qui devront réagir et espérer pouvoir commencer l'année 2021 sur de meilleures bases.