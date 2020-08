Memphis Depay entre dans l’histoire de l’OL

L’Olympique Lyonnais a parfaitement démarré son match des 8es de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus. Pour cela, les Rhodaniens peuvent remercier leur buteur et capitaine Memphis Depay. Ce dernier les a mis sur la bonne voie dès la 12e minute en transformant un pénalty. D’une audacieuse panenka, il a trompé Wojciech Szczesny.

Ce but de Depay est son 6e de la saison en Ligue des Champions. Aucun joueur Lyonnais n’a encore fait mieux dans cette épreuve. Les Gones en ont pourtant disputé des campagnes de C1 depuis leur première apparition sur cette scène en 2000/2001, avec parfois des attaques très impressionnantes.

Le seul à avoir fait aussi bien c’est Sylvain Wiltord. L’ex-international a réussi cette performance lors de l’exercice 2004/2005. A l’époque, les Gones s’étaient invités en quarts de finale de cette épreuve. Un bon présage certainement.

Avec sa réalisation du jour contre la Vieille Dame, Memphis Depay compte aussi au moins un but lors de ses six dernières apparitions en Ligue des Champions. Avant lui, il n’y a que six joueurs qui ont réussi pareil exploit dans cette compétition : Ruud Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Marouane Chamakh, Burak Yilmaz, Edinson Cavani et Moussa Marega.

Sans le pénalty provoqué en fin de première période avec un ballon touché de la main dans la surface à la suite d’un coup franc, Depay aurait connu une soirée parfaite. Un bémol qu’il espère sans conséquence sur l'issue de cette double confrontation.