Accord trouvé, Moussa Dembélé arrive à l'Atletico Madrid

Moussa Dembélé (24 ans) portera le maillot de l'Atletico Madrid, au moins jusqu'à la fin de la saison. Selon les informations de Goal, le club espagnol est tombé d'accord avec l'Olympique Lyonnais ce dimanche matin pour la signature de l'attaquant en prêt avec option d'achat.

Ces dernières heures, des détails restaient à régler entre les deux clubs mais l'Atletico Madrid et l'OL ont fini par s'entendre après plusieurs jours de discussions. Toujours d'après nos informations, l'option d'achat s'élèverait à quelque 33 millions d'euros. Comme Goal l'avait déjà révélé cette semaine, cette option d'achat ne sera pas rendue obligatoire à la fin de la campagne 2020-2021. C'était le souhait de l'Atleti qui va pouvoir compenser le départ de Diego Costa avec l'arrivée de Dembélé.

Sous contrat avec Lyon jusqu'en 2023, l'ancien espoir du Paris Saint-Germain devrait se rendre en Espagne dès lundi pour passer les examens médicaux et signer son contrat avec les Rojiblancos. Il se remet tout juste d'une fracture du coude et a déjà repris la course.

Moussa Dembélé était d'accord avec l'Atletico Madrid depuis plusieurs jours, comme l'a confirmé le directeur sportif lyonnais Juninho Pernambucano samedi soir. Pour remplacer l'ancien buteur du Celtic, les Gones ont bien avancé sur la signature de l'ancien Monégasque Islam Slimani en provenance de Leicester City.