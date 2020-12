Messi est en Argentine pour passer un Noël express

L'Argentin Leo Messi est arrivé ce mercredi à Rosario, sa ville natale, pour passer les vacances de Noël avec ses proches. Il s'agira d'un voyage express, puisqu'il doit être à Barcelone le 27.

Selon les images publiées par la presse locale, la star de 33 ans a atterri avec son avion privé en provenance d'Espagne peu après 10h30, heure locale (13h30 GMT).

Quelques minutes plus tard, il a été vu descendant sur le tarmac avec sa famille et montant dans le minibus qui les a fait sortir du terminal.

L'attaquant va profiter des jours de Noël, au milieu de l'été austral, dans la ville qui l'a vu naître et grandir jusqu'à ce qu'il déménage en Espagne à l'adolescence pour commencer dans les catégories inférieures du Barça, où il a reçu un traitement hormonal de croissance et s'est distingué comme l'un des meilleurs buteurs de tous les temps.

Son séjour en Argentine devrait être bref, puisque le 27 décembre, le FC Barcelone reprendra l'entraînement avant le match contre Eibar le 29.

Le retour de Messi au pays survient un jour après qu'il a, avec son but contre Valladolid, battu le record de buts de Pelé dans un club, établi à 643 à Santos. Le natif de Rosario a maintenant marqué 644 buts pour Barcelone.

