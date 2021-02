Messi génère-t-il plus de revenus que ce qu'il ne coûte ?

Dimanche, le quotidien 'El Mundo' a dévoilé tous les détails du contrat signé par Lionel Messi avec le Barça en novembre 2017 et qui court jusqu'en juin 2021. D'après le journal madrilène, ce bail "s'élève à 555.237.619 euros bruts, à percevoir en quatre saisons [...] jusqu'à son expiration, le 30 juin prochain". Et l'Argentin a déjà perçu 92% de toute la somme depuis la signature de ce contrat, entre son salaire, les droits d'image et divers bonus.

Depuis cette nouvelle, plusieurs personnalités liées au Barça, dont les trois candidats à la présidence, ont pris la défense de Messi, estimant que celui-ci génère plus d'argent qu'il n'en gagne. Ont-ils vraiment raison ?

D'après une étude réalisée par l'agence de presse espagnole 'EFE Deportes', le N.10 Blaugrana rapporte entre 250 à 300 millions d'euros par an.

"Messi est la pièce fondamentale des revenus atypiques du Barça. J'analyse l'argent qu'il génère pour le club et les chiffres se situent entre 250 et 300 millions d'euros par an. Si son salaire brut est bien de 140 millions annuels, le Barça fait au minimum 100 millions de bénéfice rien que sur lui", explique le financier Marc Ciria à 'EFE Deportes'.

Alors, Lionel Messi est-il vraiment la raison de la crise sans précédent du FC Barcelone ?