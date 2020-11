Le FC Barcelone a été tenu en échec (1-1) par Alavés ce samedi. Et encore une fois, Lionel Messi n'a pas marqué dans le jeu.

Fred Hermel, le correspondant de 'RMC' en Espagne, est inquiet par l'état de forme de l'Argentin.

"Ce Barça qui a bien gagné à la Juve en C1 a un problème en Liga, observe-t-il. Le cador de la Liga n’est pas dans une forme extraordinaire depuis le début de la saison. Après, il y a plein de bonnes nouvelles au Barça, comme Pedri, Fati… Et Griezmann qui marque enfin un but, un vrai piqué à la Griezmann. En plus, il a fait un match correct. Il faut se satisfaire de cette petite éclaircie. En fin de match, le Barça a fait le siège d’Alaves. Mais ils n’ont pas réussi à marquer ce deuxième but. Et Messi n’est pas bon… L’an dernier, le Barça, c’était Messi et Ter Stegen qui sauvaient tout le monde, ils tenaient la baraque à deux. Là, Ter Stegen est blessé, et Messi n’est pas en forme. Avec le 4-2-3-1, Koeman essaye d’apporter quelque chose de nouveau. Contre Alaves, ce n’est pas un problème de milieu. C’est un souci d’efficacité…", a-t-il notamment déclaré.

Messi n'a plus trouvé le chemin des filets dans le jeu depuis plus de 1000 minutes... Une stat qui inquiète les Culés.