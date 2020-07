Rabiot et Cristiano n'ont pas suffi pour la Juve

Un match explosif se jouait ce mardi soir en Serie A entre le leader du Championnat et la meilleure équipe depuis la reprise en Italie.

Et c'est Adrien Rabiot qui frappera le premier et de quelle manière... Après une première période peu rythmée, le Français entame la seconde tambour battant. L'ancien parisien commence par gagner son duel face à Kessié dans son propre camp, puis poursuit avec un numéro de soliste sur soixante mètres avant de voir son tir nettoyer la lunette lombarde.

La Juve était bien partie, d'autant que Ronaldo allait doubler la mise quelques instants plus tard. Sur une ouverture de Cuadrado, CR7 récupère le cuir dans le dos de Romagnoli et Kjaer et s'en va battre Donnarumma sans contrôle.

Mais cela n'allait pas refroidir les velléités des Rossoneri, bien au contraire. À l'heure de jeu, Bonucci touche le cuir de la main suite à une tête signée Rebic. Penalty transformé par Zlatan qui bat Szczesny, parti à contre-pied.

Milan revient dans le match et profite de la timidité d'une Juve pusillanime pour égaliser. Kessié profite d'un bon travail d'Ibrahimovic et crochète Bonucci pour s'ouvrir le chemin du but. 2-2.

Ce match complètement renversant connaîtra un nouveau rebondissement 1 minutes plus tard avec un exploit personne de Rafael Leao, Szczesny n'étant aps exempt de tout reproche. 2-3 en l'espace de quelques instants et même 2-4 à dix minutes de la fin, quand la bourde d'Alex Sandro pertme à Bonaventura de servir Rebic pour le dernier but de la partie.

2-4, Milan renverse la Juve après un match qui a tenu toutes ses promesses.