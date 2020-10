Modric envoie un message fort au Real Madrid

Il y a quelques jours dans un long entretien à la 'Cope', Luka Modric affirmait son envie de terminer sa carrière au Real Madrid. En conférence de presse samedi avec sa sélection, le Ballon d'Or 2018 a encore clamé son envie de rester à la Casa Blanca.

"Je ne veux pas me fixer de limites, ni de dates. J'y vais match après match et on verra comment je me sens, tant physiquement que mentalement. Tant que je me sens bien, je veux continuer à jouer pour la sélection nationale. (...) C'est pareil qu'avec la sélection. C'est clair que j'aimerais rester au Real. Cependant, j'ai bien conscience que je suis dans une tranche d'âge déterminante et le club doit prendre les meilleures décisions pour tout le monde. Tant que je me sens comme important au Real, j'aimerais y rester", a conclu le Croate.

Le contrat du milieu de terrain de 35 ans expire en juin prochain, mais son excellent début de saison 2020-21 pourrait toutefois lui offrir une prolongation de contrat.