Modric, Ramos, Lucas... Zidane en dit plus sur les prolongations

Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez sont désormais libre de s'engager et de négocier avec le club de leur choix depuis aujourd'hui, leur contrat se terminant à la fin de la saison.

De quoi inquiéter les supporters, surtout dans le cas de Sergio Ramos et Luka Modric, qui ne cessent de montrer à quel point ils sont importants pour le club depuis des années.

En conférence de presse, Zidane a confié qu'il espérait que la situation serait réglée prochainement pour éviter de voir ses joueurs filer vers un autre club pour la saison prochaine.

"Nous voulons tous régler ça rapidement, non pas que je le demande au club, nous voulons que ce problème soit résolu le plus vite possible. C'est dans l'intérêt de tous et pour notre propre bien que nous soyons fixés rapidement", a déclaré Zidane.

L'entraîneur en a aussi profité pour évoquer l'avenir de Luka Jovic, souvent annoncé sur le départ : "C'est un joueur du Real Madrid, je vais compter sur tout le monde. Une minute peut changer beaucoup de choses."