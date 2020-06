Madrid est toujours en tête et cela signifie que Zidane est ravi de ses joueurs. L'entraîneur merengue a loué le travail de son équipe lors de la victoire contre Majorque et a admis que la fatigue commence à se faire sentir.

"C’est normal d'être fatigués. On enchaîne beaucoup de matchs, mais ça ne concerne pas que le Real Madrid. C’est une situation particulière, on joue tous les trois jours, la chaleur…", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Nous devons insister sur la solidité, qui est la chose la plus importante dans le football. Nous n’avons pas été brillants, mais nous sommes tranchants devant. On a eu plus d’occasions lors des derniers matchs, mais ce n’est pas un problème. On prend 3 points importants."

Zidane a profité pour couvrir d'éloges son capitaine, Sergio Ramos, qui a une fois de plus été grandiose, cette fois-ci, le natif de Séville a inscrit un but sur coup-franc : "Il s’est beaucoup entraîné à tirer les coups-francs. C’est notre capitaine, notre leader, et il nous montre toujours le chemin. Son contrat ? Il est là pour de nombreuses années encore. Il doit prendre sa retraite ici", a-t-il ajouté.

Zidane a surpris tout le monde avant la rencontre en alignant quatre joueurs offensifs : "On est ici pour tenter des choses. Nous avons beaucoup de joueurs et c’était une option. On a bien joué. Il nous a manqué quelque chose, mais on peut toujours améliorer certaines choses. Je garde la victoire. On a besoin de repos maintenant."

Le Français a également évoqué Kubo, un joueur du Real Madrid, qui est prêté à Majorque, et qui a un bel avenir devant lui : "Nous connaissons le joueur qu’il est, il l’a démontré encore aujourd’hui. Il a un grand avenir."

Concernant les polémiques d'arbitrages, Zizou n'a pas voulu s'attarder sur le sujet : "Je n’entrerai pas dans ces débats. Sergio a parlé, moi j’en ai assez à faire avec mes joueurs."