Nagelsmann croit en la qualification face à l’Atlético

Le Final 8 de la Ligue des Champions démarre mardi à Lisbonne. L’équipe qui fait office de petit poucet dans cette épreuve est le RB Leipzig. La formation allemande n’a encore jamais atteint ce stade de la compétition. Mais le club de la célèbre marque énergisante n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Son ambition est d’aller encore plus loin.

Julian Nagelsmann, l’entraineur de l’équipe, croit dur comme fer en une qualification, et ce même si l’adversaire en quarts se nomme l’Atlético. Il a même déjà une idée sur comment s’y prendre pour passer : "On devra être créatifs et avoir le contrôle du match, face à un poids lourd européen de ces dernières années, a-t-il déclaré à 'Marca'. Diego Simeone a accompli un travail fantastique et a construit une équipe solide qu'il nous faudra percer."

Face aux Rojiblancos, Leipzig devra composer sans son buteur Timo Werner. Ce dernier ayant filé à Chelsea. C’est un atout en moins pour les Allemands, mais Nagelsmann a la certitude que sa formation sera surmonter cette absence. "C'est une bonne chose qu'on ne soit pas obligés de jouer à dix et qu'on puisse le remplacer, a ironisé l’entraineur du RBL. Timo est un super joueur qui a beaucoup marqué, mais je vois d'autres joueurs qui étaient dans son ombre et sont tout à fait capables de le remplacer."

Leipzig croisera le fer avec l’Atlético jeudi prochain. S’il s’impose, le troisième du dernier exercice de la Bundesliga défiera le vainqueur du duel entre le PSG et l’Atalanta.