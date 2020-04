Neymar participe à une levée de fonds pour les favelas

De retour dans son pays, en cette période de confinement due au coronavirus, Neymar ne reste pas les bras croisés. Tout en respectant les consignes sanitaires, comme son responsable de communication l’a fait savoir, le Brésilien apporte vient en en aide aux personnes dans le besoin à Sao Paulo.

Vendredi dernier, il a annoncé le lancement d'une campagne de levée de fonds, organisée par le célèbre présentateur brésilien Luciano Huck avec plusieurs athlètes du Brésil. Le but est donc de soutenir les habitants des favelas de São Paulo en leur distribuant des paniers alimentaires et des produits d'hygiène. Neymar a enregistré une vidéo dans cette optique, sur laquelle on le voit clamer : "La solidarité doit être plus contagieuse que le virus." Le montant de son apport financier n’a pas été divulgué.

L’aide de Neymar, qui est de loin le sportif le mieux payé du Brésil, n’est pas de trop. Une crise d’une grande ampleur s’installe dans les quartiers les plus pauvres du pays, où la situation est extrêmement tendue. Cette population est souvent marginalisée. D’autre part, les fréquentes coupures d'eau et le manque de moyens sanitaires rendent les favelas plus vulnérables à la propagation du Covid-19.

Neymar n’est pas le premier joueur du PSG à mettre la main à la poche en cette période très particulière. Kylian Mbappé en a fait de même, en versant un don important à la fondation Abbé-Pierre. Et dans le monde du football, d’autres stars se sont montrées généreuses et solidaires des populations et secteurs touchés, telles que Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pour information, Neymar se trouve confiné dans sa propriété de Mangaratiba (sur le littoral de l'État de Rio de Janeiro). Il s’est entouré de plusieurs membres de sa famille et amis pour être moins seul. Cela explique les parties de volley auxquelles il a participé et qui ont fait polémique dans les journaux.