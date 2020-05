Neymar passe au second plan

Un jour ou l'autre, Neymar Junior retournera à Barcelone. Cependant, le joueur brésilien, qui est heureux à Paris, ne devrait pas recevoir d'offre de son ancien club cet été.

Le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre l'un de ses meilleurs joueurs en pleine crise économique et continuera à demander une somme mirobolante pour un joueur qui ne sera pas une priorité pour le club blaugrana cet été.

Selon les dernières informations de 'Marca', le FC Barcelone a d'autres priorités en vue d'un mercato estival qui sera bien différent de ceux qui ont eu lieu lors des dernières années.

Deux priorités, deux opérations qui devraient inclure des échanges de joueurs. Le premier joueur est Lautaro Martinez, qui devrait rejoindre le club catalan en provenance de l'Inter Milan.

Le Barça voit en lui la relève de Luis Suárez pour les prochaines années. L'avant-centre serait décidé à rejoindre le Camp Nou et Leo Messi, et aurait de nouveau refusé une offre de prolongation du club italien.

De l'autre côté se trouve Miralem Pjanic. L'international bosnien est une obsession depuis quelques mercatos et le Barça espère convaincre la Juventus de le laisser partir cet été.

D'abord Lautaro et Pjanic, et Neymar pour plus tard. L'ailier brésilien reste évidemment sur la liste des objectifs du club catalan, mais restera encore quelques temps au PSG, avec qui le joueur a un contrat jusqu'en 2022.