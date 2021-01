L'Olympique Lyonnais est un sérieux candidat à la courses au titre. Les lyonnais peuvent compter sur Houssem Aouar et Memphis Depay pour tenter d'être champion de France.

Le néerlandais, au micro du CFC, a tenu à s'expliquer et clarifier les choses sur une potentielles victoire en championnat et sur son avenir : "Ça représenterait tout pour moi de remporter le titre avec Houssem, le club, l’équipe, et le président. Ce serait important pour moil. Nous jouons dans un grand club, mais on a envie d’aller dans l’un des trois plus grands clubs du monde. Vous verrez, Houssem sera dix fois meilleur. Pareil pour moi "