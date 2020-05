Les négociations se poursuivent avec Walter Benitez

Au fil des années, Walter Benitez s'est imposé comme l'un des portiers les plus solides de Ligue 1. Sous les couleurs de l'OGC Nice, le gardien de 27 ans vient en effet d'enchaîner deux saisons de haut niveau.

Néanmoins, cela ne semblait pas (encore) suffisant pour lui permettre de décrocher une prolongation de contrat chez les Aiglons. Mais alors qu'il sera en fin de contrat en juin prochain, l'Argentin pourrait enfin obtenir ce qu'il désirait depuis des mois.

Dans les colonnes de 'Nice-Matin', Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons, s'est en effet exprimé sur l'avenir de Walter Benitez. Et celui-ci devrait bel et bien s'écrire chez les pensionnaires de l'Allianz Riviera. Et pour cause, les négociations se poursuivent, et l'optimisme est de rigueur.

"Les discussions se poursuivent. Walter est très attaché à l'OGC Nice et on est également très attaché à Walter. Il y a une volonté commune de trouver un accord. Cela peut paraître curieux, mais c'est la réalité. Il est normal et humain que Walter souhaite profiter de son statut de joueur libre. Il est aussi logique pour nous, le club, d'être raisonné dans l'utilisation de notre argent. C'est un dossier qui n'est pas fermé", a ainsi confié le dirigeant.

Dans la situation de crise actuelle, il est vrai que l'OGC Nice n'aura pas forcément l'opportunité de s'attacher les services d'un gardien du niveau de Walter Benitez. L'occasion de faire des économies est toute trouvée !