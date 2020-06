Aulas pas certain de voir rester Memphis Depay

Le marché des transferts s'annonce agité du côté de Lyon cet été, et le club rhodanien n'est pas sûr de conserver l'un de ses meilleurs joueurs, Memphis Depay. Le Néerlandais, qui effectuera son retour à la compétition lors de la finale de la coupe de la ligue le 31 juillet prochain face au PSG après une rupture des ligaments croisés, pourrait en effet quitter le club.

"Il va jouer les finales qui nous attendent, a affirmé Jean-Michel Aulas au 'Progrès'. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu'au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là."

Arrivé sur les bords du Rhône en janvier 2017 après un passage mitigé à Manchester United, Depay avait été l'une des rares satisfactions de la première partie de saison lyonnaise, participant grandement à la qualification de son équipe en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Mais si l'avenir du Néerlandais reste incertain, plusieurs départs sont à prévoir, comme l'a annoncé le président. Le premier d'entre eux pourrait concerner Amine Gouiri, proche de Nice et qui sera absent lors du stage de préparation à Evian.

"Il y aura des départs, et on devra faire des choix car nous avons plus de 30 joueurs. Nous devrons en céder, en prêter d’autres, mais on va trouver des compromis pour avoir une bonne équipe. C’est l’année ou jamais, un peu comme pour l’ASVEL avec Tony [Parker] qui a fait une super équipe. En sortant d’une telle crise, il faut viser les premières places, je ne dis pas le titre… mais pourquoi pas ?"