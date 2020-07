Aulas rÃ©pond Ã  l'attaque de Leonardo contre Juninho

Jean-Michel Aulas est connu pour défendre ses hommes et ses troupes, et d'autant plus lorsque c'est un homme de confiance comme Juninho. Depuis ce mercredi, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain s'envoyent des piques et se répondent par médias interposés, la faute à une déclaration de Juninho sur Neymar, que Leonardo, directeur sportif du PSG, n'a pas apprécié. Mais c'était sans compter sur Jean-Michel Aulas qui a décidé de se mêler de cette affaire et de prendre la défense de son directeur sportif.

Jean-Michel Aulas a réagi à la réplique de Leonardo envers son directeur sportif sur les réseaux sociaux, estimant comme déplacé cette attaque étant donné que Juninho parlait avant tout de son pays et pas forcément du PSG : "Pas très judicieux, Leo, ta remarque. Juninho parlait du Brésil et de la politique du pays. Juni est un homme bien. Relis son article et tu apprendras beaucoup de choses !". Au micro de 'RMC Sport', Leonardo avait reproché aux dirigeants lyonnais de parler sans cesse de son club.

"Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club", a répliqué Leonardo. Dans les colonnes de 'The Guardian', au moment d'évoquer les maux du Brésil, Juninho a pris Neymar en exemple, reprochant certaines valeurs à l'attaquant du PSG.