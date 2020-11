Gérard Houllier peu optimiste pour l'avenir de Depay à Lyon

Vainqueur de l'AS Saint-Etienne dans le derby dimanche soir, l'Olympique Lyonnais aborde un peu plus sereinement cette trêve internationale. Pour autant, l'OL a encore du pain sur la planche, que ce soit sur mais aussi en dehors du terrain. Les Gones n'ont toujours pas réglé le dossier Memphis Depay. En fin de contrat au terme de la saison actuelle, l'international néerlandais n'a toujours pas prolongé son contrat et reste fortement lié à un départ au FC Barcelone.

Voir l'attaquant des Pays-Bas rejoindre le Barça cet hiver n'est pas un scénario à écarter. Mais du côté de l'OL, la volonté de prolonger son attaquant est toujours bel et bien présente, même si, plus le temps passe et plus l'affaire semble compliquée. C'est en tout cas ce que laisse entendre Gérard Houllier, conseiller de Jean-Michel Aulas. Invité de 'Téléfoot' ce lundi, l'ancien entraîneur de l'OL a été sincère et n'est pas optimiste concernant l'avenir de Depay à Lyon.

"C’est le foot on verra bien. On va tout faire pour le garder mais il tes très possible que… Vous savez si ses performances sont comme elles étaient avant sa blessure il est très probable que d’autres clubs viennent. Je crois que l’entraîneur du Barça l’apprécie beaucoup. Il est très content à Lyon. Oui, il doit rêver d’aller au Barça, Abidal est allé de Lyon au Barça. Cela arrive. Je ne me bats pas quotidiennement pour le convaincre de rester, ça c’est le rôle de Juni et de Rudi Garcia", a expliqué Gérard Houllier.

Il est revenu sur le début de saison poussif de l'OL : "À mon avis, il y a eu deux raisons à ce début de saison un peu raté, la première c'est que quand vous sortez d'une Ligue des champions, que vous avez vécu pendant huit jours de manière confinée autant d'adrénaline et de joie parce qu'on a été en demi-finale, c'est difficile de redescendre et d'affronter des adversaires traditionnels en championnat. D'ailleurs, le PSG a connu la même chose. Le deuxième facteur, c'est le mercato. On ne savait pas qui allait rester, qui allait partir, ça créé une incertitude dans l'équipe qui n'est jamais facile à gérer. Comme par hasard, depuis Strasbourg, le premier match juste après le mercato, tout va beaucoup mieux, les résultats s'enclenchent, il y a une dynamique différente".

Gérard Houllier a évoqué l'avenir de Rudi Garcia, qu'il aimerait bien conserver, à titre personnel : "Rudi Garcia a eu un début difficile, maintenant ça va beaucoup mieux et il faut que ça continue. Si je le garderais ? J'apprécié beaucoup le professionnel et l'entraîneur. J'apprécie l'homme aussi. Ce n'est pas moi qui décide (rires). Oui (ndlr il parle à l'oreille de Jean-Michel Aulas) mais il y a aussi tout un collectif. Il y a le président, Juninho surtout, le directeur sportif, Vincent Ponsot, le directeur du football, c'est à eux de prendre la décision. Un conseiller n'est que conseiller, pas décideur (sourire)".