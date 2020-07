"On ne m'a rien dit et je n'espÃ¨re rien non plus"

Les rumeurs parlent de Zlatan Ibrahimovic en Angleterre ou en Espagne, une chose est quasiment sûre, le géant suèdois ne sera plus à Milan la saison prochaine.

Après la rencontre contre Sassuolo, Zlatan s'est exprimé au micro de 'Sky Italia' donnant sa version des faits : "On ne m'a rien dit et je n'espère rien non plus. Il reste 3 matches mais les choses sont bizarres et je ne controle rien, la situation est compliquée"

Des rumeurs persistantes l'envoie à Leed United aux côtés de Marcelo Bielsa mais Zlatan se concentre sur les journées restantes : "On est bien. On doit terminer notre objectif. On veut la 5ème place pour disputer directement l'Europe"