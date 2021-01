L'Inter Milan est enfin venu à bout de la Juventus Turin dimanche soir. Grâce à des buts de Vidal et Barella, les joueurs d'Antonio Conte se sont imposés sur un score de 2 buts à 0.

Une claque pour le champion d'Italie en titre, qui s'éloigne un peu plus de la première place, et qui pourrait même avoir 10 points de retard sur le Milan AC en cas de victoire du leader ce soir contre Cagliari.

Après la rencontre, Andrea Pirlo est revenu sur le match de son équipe et a confié que ses joueurs n'auraient pas pu faire pire dans une telle situation, et s'est dit surpris de cette défaite.

"Dès le début du match, nous n'avons pas eu la bonne attitude. Quand on n'a pas la rage de gagner, les duels sont difficiles... Nous avons été trop passifs, comme si nous n'étions pas sur le terrain. On était bas et timorés, en ne pensant qu'à la phase défensive", explique l'entraîneur italien.

Une défaite qu'il assume : "C'est une mauvaise défaite, on ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas faire pire que ça. Le premier responsable est l'entraîneur et je prends toute la responsabilité si l'équipe n'a pas fait ce que nous avons préparé."