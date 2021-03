"On va faire en sorte de ne plus perdre la première place"

Énorme opération du Paris Saint-Germain qui s'est régalé sur la pelouse du Groupama Stadium et qui s'est imposé contre Lyon pour reprendre la tête de la Ligue 1, après la défaite de Lille contre Nîmes.

Kylian Mbappé y est allé de son doublé, quelques jours après son doublé en Coupe de France contre Lille. Il en a aussi profité pour atteindre les 100 buts en Ligue 1, et les 20 buts cette saison en championnat.

"C'était bien, on a fait un bon match, on a gagné, on reprend notre première place. On va essayer de faire en sorte de ne plus la perdre. On était venu ici pour gagner, on avait coché cette date. On savait que c'était un moment important du championnat, en plus avec la défaite de Lille", a commencé l'attaquant parisien pour 'Canal+'.

"On savait que c'était une équipe qui nous met souvent en difficulté en championnat, une équipe très intéressante, encore plus à domicile. On est venu avec nos convictions de jeu, cette envie, on a joué avec beaucoup de personnalité. Ça a roulé, comme on dit", a-t-il ajouté sur la rencontre.

Le Français s'est dit très heureux d'avoir inscrit son centième but en Ligue 1 : "C'était une bonne date pour mettre ce centième but, je savais que j'étais à deux buts. La semaine dernière, je voulais déjà le faire mais j'ai donné un but à Kolo Muani [sur erreur face à Nantes dimanche dernier], donc il fallait rattraper ça. C'est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l'histoire, ce sont des choses qui restent."