Planes fait le tour du mercato barcelonais

Si c'est Bartomeu qui a fait visiter le Camp Nou à Pjanic, il n'a pas osé se présenter devant la presse et y a plutôt envoyé son nouveau directeur technique, Ramón Planes. Celui-ci a du répondre aux nombreuses questions des journalistes, alors qu'on attend toujours la "révolution" promise.

Alors qu'on sait que Luis Suarez veut obtenir la nationalité italienne et que la Juventus serait intéressée, il s'est exprimé sur le sujet : "Luis a été et est toujours un joueur important du club et pour cela il mérite le plus grand respect. Depuis la fin de la saison, nous sommes dans un processus de changement d'idées, d'entraineur, mais il faut respecter avant tout les joueurs et leurs contrats. Jusqu'à la fin du mercato, tout peut se passer."

Et si il a parlé de l'Uruguayen, il a aussi parlé de son potentiel remplaçant, Memphis Depay : "Tout le monde sait que l'on veut améliorer l'équipe, que nous cherchons des joueurs de talent et d'expérience, car nous ne pouvons pas recruter n'importe qui au Barça. Nous recherchons un avant-centre, sans que cela signifie le départ obligatoire de ceux que nous possédons" a ajouté le directeur barcelonais."

Pour renforcer l'équipe, il a aussi évoqué Eric Garcia : "Nous recherchons aussi des défenseurs et Éric est un grand joueur, issu de la maison, que nous estimons beaucoup, comme d'autres. Nous voulons former une équipe qui mèle talent et jeunesse, et Éric remplit ces conditions. Il a d'autres noms que nous suivons de près, et qui n'ont pas encore été rendus publics."

Enfin, Planes a aussi parlé d'Arturo Vidal, qui devrait rejoindre prochainement l'Inter : "Nous devons remercier Arturo pour tout ce qu'il nous a donné. Nous sommes en train de négocier un potentiel départ mais rien n'est encore signé."